30 Agosto 2023

Bando per la concessione di contributi alle PMI per la transizione energatica. Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisizione di servizi di consulenza per: la razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti; sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione […]

