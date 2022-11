17 Novembre 2022

Contributi fino a 5mila euro per impianti solari o fotovoltaici, con il bando Energia Green Casa nel Comune di Calderara di Reno (BO). Importo: 100.000 € Scadenza: n.d. Bando (pdf) Per informazioni: Comune di Calderara di Reno Bandi del giorno Archivio Bandi

