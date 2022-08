8 Agosto 2022

La Regione Toscana assegna contributi per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, ivi compresi gli impianti per la produzione di energia, e del patrimonio forestale e il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali. Importo: 2.000.000 € Scadenza: 30/9/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Toscana Bandi del giorno Archivio Bandi

