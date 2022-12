2 Dicembre 2022

La Regione Valle d’Aosta assegna contributi per il recupero, la nuova costruzione o l’ampliamento di fabbricati da destinare all’attività agrituristica e per l’acquisto di arredamento per i locali funzionali all’esercizio dell’attività. Il bando ammette l’acquisto di collettori solari e pannelli fotovoltaici. Importo: 522.281 € Scadenza: 18/2/2023 Bando (zip) Per informazioni: Valle d’Aosta Bandi del giorno […]

