6 Giugno 2022

L’intervento 6.1.1 del PSR della Regione Val d’Aosta prevede l’erogazione di un sostegno, nella forma di un premio di importo minimo pari a 35mila euro, ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a capo di un’impresa individuale o di una società. Sono ammessi interventi per efficientamento energetico e […]

Potrebbe interessarti anche: