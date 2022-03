8 Marzo 2022

La Regione Campania ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per l’ammodernamento delle imprese artigiane del Cilento. Sono ammesse spese per risparmio e efficienza energetica e per l’acquisto di impianti e macchinari finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Importo: 1.500.000 € Scadenza: 6/4/2022 Avviso (zip) Per informazioni: Regione Campania Bandi del […]

