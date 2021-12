21 Dicembre 2021

Il “Piano Lombardia 2021-2022 – Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità” assegna contributi anche per progetti di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, adeguamento strutturale e tecnologico ed efficientamento energetico di beni immobili di interesse e/o con funzione culturale. La Regione Lombardia può concorrere […]

