7 Aprile 2023

Contributi per interventi di efficientamento energetico delle piccole e medie imprese extra agricole in Umbria. Ente appaltante: Regione Umbria. Importo: 613.393 € Scadenza: 4/5/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Umbria Bandi del giorno Archivio Bandi

