1 Dicembre 2021

Contributi per le micro e piccole imprese bresciane operanti nei settori economici del commercio, turismo, servizi, artigianato e agricoltura, anche per la riduzione consumi energetici. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l’acquisto di: attrezzature per il lavaggio delle stoviglie; attrezzature per il caldo; attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili; attrezzature per interventi finalizzati […]

