1 Giugno 2022

La Regione Valle d’Aosta ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sull’intervento 16.6.1 “Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022. Importo: 500.088 € Scadenza: 30/9/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Valle d’Aosta Bandi del giorno […]

