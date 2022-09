6 Settembre 2022

Il bando Nuove Energie di Fondazione CRC è articolato in due misure: misura 1. Comunità energetiche rinnovabili; misura 2: Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima. Ente appaltante: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Importo complessivo: 1.250.000 € Scadenza: 21/10/2022 Bando misura 1 (pdf) – Bando misura 2 (pdf) Per informazioni: Fondazione CRC Bandi del giorno Archivio Bandi

