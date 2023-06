20 Giugno 2023

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento promuove una nuova misura di contributo per individuare soluzioni per l’efficienza energetica degli edifici aziendali e sensibilizzare sulla razionalizzazione dei cicli produttivi. Il bando aprirà il 27 settembre 2023. Domani, 21 giugno alle ore 16, sarà svolto un webinar tramite Piattaforma Zoom organizzato dalla CCIAA, dove saranno illustrate le regole da seguire per una corretta presentazione delle domande […]

