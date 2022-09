12 Settembre 2022

Bando per favorire la valorizzazione dei prodotti forestali, puntando sulla nascita di nuove imprese, sull’ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza, attraverso l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, delle strutture già operanti nella raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, sulla diversificazione e trasformazione della materia prima in biomasse per la produzione di energia rinnovabile. […]

