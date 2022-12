9 Dicembre 2022

Un bando di 2 milioni di euro è pensato per sostenere economicamente la costituzione e progettazione di Comunità energetiche rinnovabili. In attesa della pubblicazione del bando operativo su FERS Emilia Romagna, sono disponibili alcune caratteristiche tecniche dell’Avviso. Si tratta di un contributo regionale a fondo perduto fino all’80% delle spese sostenute per l’avvio e la costituzione delle CER e per gli […]

Potrebbe interessarti anche: