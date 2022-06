21 Giugno 2022

Il bando per imprese proprietarie o titolari di un diritto reale dell’immobile, diverso dalla civile abitazione e destinato a uso terziario o produttivo, ubicato in Provincia di Treviso, ove ha sede l’impianto termico da sostituire. Ente appaltante: Provincia di Treviso. Importo: n.d. Scadenza: 31/12/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Provincia di Treviso Bandi del giorno […]

