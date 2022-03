16 Marzo 2022

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando per sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle imprese artigiane dell’autoriparazione che vogliono acquisire attrezzature e competenze per intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido, idrogeno) e sui mezzi di trasporto meno inquinanti e interconnessi. Importo: 1.135.000 € Scadenza: 31/12/2023 Bando(pdf) Per informazioni: Regione Piemonte Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: