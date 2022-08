4 Agosto 2022

Attraverso il bando del PSR “Pacchetto giovani”, la Regione Molise assegna contributi ai giovani agricoltori anche per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili in azienda. Tra gli obiettivi specifici del bando c’è la riduzione dei costi energetici delle aziende; tra le spese ammissibili si includono quelle per la ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione […]

