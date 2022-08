2 Agosto 2022

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando per assegnare contributi a favore di Comuni o loro Unioni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto ambientale. Importo: 1.000.000 € Scadenza: 30/9/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Emilia Romagna Bandi del giorno Archivio Bandi

