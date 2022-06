13 Giugno 2022

Erogazione di contributi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a uso civile con impianti a elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore. Comune di Arezzo. Importo: n.d. Scadenza: 30/11/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Comune di Arezzo Bandi del giorno Archivio Bandi

