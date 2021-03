8 Marzo 2021

Bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di mezzi di mobilità sostenibile privata a ridotto ingombro per garantire nell’emergenza Covid-19 un adeguato distanziamento sociale (biciclette, biciclette a pedalata assistita o altri mezzi di mobilità sostenibile a ridotto ingombro) nuovi di fabbrica e acquistati presso produttori/rivenditori. A valere sull’articolo 24 della LR 10-2020. Non sono ammessi gli […]

