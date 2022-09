1 Settembre 2022

Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando “Programma per progetti di ricerca nella Piattaforma Energie rinnovabili – Laboratorio Idrogeno e accumulo termico”, rivolto a Organismi di Ricerca con una stabile organizzazione in Sardegna. Ente appaltante: Sardegna Ricerche. Importo: 100.000 € Scadenza: 10/10/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Sardegna Ricerche Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: