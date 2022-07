27 Luglio 2022

Il rapporto presenta i dati sul consumo di suolo in Italia associato ai diversi settori (edifici, strade e così via) con un approfondimento sul ruolo degli impianti fotovoltaici. Autore: Ispra Data pubblicazione: luglio 2022 Pagine: 454 Il documento è collegato all’articolo: Quanto suolo consuma il fotovoltaico in Italia? Dati e ipotesi nel rapporto Ispra Scarica […]

