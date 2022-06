23 Giugno 2022

Una famiglia su due in Italia possiede un impianto o apparecchio singolo di condizionamento; nei mesi caldi i condizionatori rimangono accesi in media per 6 ore al giorno e il 28% delle famiglie in estate accende impianti/apparecchi di condizionamento ogni giorno o quasi. Tutti i dati su tipi di impianto, abitudini di utilizzo, diversità regionali. […]

