23 Ottobre 2023

Servizio di conduzione e manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento a biomasse del comune di Domegge di Cadore (BL), nonché per eventuali interventi di piccole manutenzioni idrauliche su chiamata per le stagioni invernali 2023/2024-2024/2025-2025/2026. Importo: 7.100 € Scadenza: 23/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

