31 Agosto 2022

Concessione del servizio integrato di conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli immobili del Comune di Castiglione Torinese (TO). Importo: 3.202.082,67 € Scadenza: 2/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

