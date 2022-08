24 Agosto 2022

Procedura di affidamento dei lavori per il Miglioramento del sistema di vettoriamento dell’adduttore “Garcia-Arancio” e per la produzione di energia idroelettrica e la gestione biennale dell’impianto. Luogo principale di esecuzione dell’intervento: Province di Agrigento, Palermo e Trapani. Ente Appaltante: Consorzio di Bonifica 3 Agrigento. Importo: 7.638.487 € Scadenza: 23/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

