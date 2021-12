17 Dicembre 2021

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la concessione del terreno sito in comune di Barcis (PN) loc. Prescudin, quale sedime per la costruzione di una centrale idroelettrica. Durata trentennale. Ente appaltante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Importo: 1.433 € Scadenza: 14/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

