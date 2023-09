22 Settembre 2023

Avviso pubblico esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse per la concessione per 20 anni di terreno comunale per riconversione energetica con utilizzo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Realizzazione serre fotovoltaiche, impianto a terra o sistemi alternativi. Comune di Villanova d’Asti (AT). Importo: n.d. Scadenza: 31/10/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio […]

