19 Novembre 2021

Affidamento in concessione di suolo pubblico per la realizzazione e la gestione di una rete di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica per la durata di anni 9 nel Comune di San Bonifacio (VR). Importo: n.d. Scadenza: 15/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

