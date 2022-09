12 Settembre 2022

Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Progetto "ti porto in centro" con cofinanziamento di fondi privati. Concessione per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Comune di Collepasso (LE). Importo: 1.770.000 € Scadenza: 20/9/2022

