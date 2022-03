16 Marzo 2022

Avviso per l’affidamento in concessione dei lavori di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle opere ricomprese nel progetto di sfruttamento energetico delle acque fluenti nelle condotte consortili che ricadono nei bacini idrografici di Pescara – Tavo – Foro. Importo: 3.993.330 € Scadenza: 28/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

