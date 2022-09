8 Settembre 2022

Avviso concessione impianto eolico offshore Civitavecchia società AVENHEXICON. Appalto suddiviso 2 lotti. Ente appaltante: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Provveditorato interregionale per la Lombardia e l’Emilia Romagna. Importo complessivo: 7.095.000.000 € Scadenza: n.d. Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

