5 Settembre 2022

Istanza per rilascio di una concessione demaniale marittima di anni 30 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico offshore da parte della ditta Avenhexicon s.r.l., con sede legale e amministrativa in Milano, viale Luigi Majno, con istanza datata 24/06/2022. Luogo principale di esecuzione: a largo della costa meridionale della Sicilia nel Canale di […]

