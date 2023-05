30 Maggio 2023

Avviso volontario per la trasparenza ex ante. Richiesta tesa a ottenere il rilascio, per la durata di anni 30, di una concessione demaniale marittima per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico off-shore di tipo floating denominato “Nuovo Porto Pino” nella zona di mare territoriale antistante i Comuni di Domus de Maria (CA) e […]

