30 Maggio 2023

Avviso volontario per la trasparenza ex ante per la concessione demaniale marittima. Comune di Mazara del Vallo (TP). Il progetto prevede la realizzazione di 40 aerogeneratori di potenza nominale di 15 MW cadauno, per una potenza totale di 600 MW. Ente appaltante: Capitaneria di Porto. Importo: 200.000.000 € Scadenza: n.d.

