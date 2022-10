11 Ottobre 2022

Avviso pubblico per manifestazione interesse per avviare un percorso per progettare una comunità energetica rinnovabile sul territorio comunale. Comune di Loro Piceno (MC). Importo: n.d. Scadenza: 20/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

