8 Giugno 2023

Ricerca pubblicata da Nature Sustainability in cui viene descritto un metodo empirico per quantificare il risarcimento dovuto per l’appropriazione dei beni comuni atmosferici in uno scenario di azzeramento netto del carbonio in cui tutti i Paesi si decarbonizzino entro il 2050. Il risarcimento è stato quantificato in 192.000 miliardi di dollari. Autori: Andrew L. Fanning e Jason Hickel Data […]

