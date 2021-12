20 Dicembre 2021

Le comunità energetiche hanno un potenziale di crescita molto ampio in Italia, stimato in circa 7 GW di nuovi impianti nei prossimi anni. Uno studio Luiss Business School-Rse. Autori: Lorenzo De Vidovich, Luca Tricarico, Matteo Zulianello Data pubblicazione: dicembre 2021 Pagine: 144 Il documento è collegato all’articolo: Per le comunità energetiche un potenziale da 7 […]

