8 Luglio 2022

Assegnazione di aree per la fornitura, posa in opera e gestione di colonnine per ricarica veicoli elettrici a Rivolta D'Adda (CR). Importo: n.d. Scadenza: 1/8/2022

