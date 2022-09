6 Settembre 2022

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’avvio della procedura di gara di appalto per realizzazione, installazione e gestione di 2 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici per la durata di 8 anni. Comune di Alife (CE). Importo: n.d. Scadenza: 17/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

