7 Agosto 2023

Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali di massima per l’affidamento della concessione di spazi per la fornitura, installazione e gestione di 4 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici presso l’ospedale San Gerardo di Monza (MB) a esclusivo interesse dei dipendenti della fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori e dei fornitori e cittadini utenti autorizzati […]

