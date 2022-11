10 Novembre 2022

Individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la concessione relativa alla fornitura, installazione gestione e manutenzione di n. 5 colonnine di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Vado Ligure (SV). La durata della concessione è stabilita in 10 anni. Ente appaltante: Provincia di Savona. Importo: 990.000 € Scadenza: […]

