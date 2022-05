27 Maggio 2022

Accordo quadro per la fornitura e successiva manutenzione di colonnine di ricarica elettrica presso le sedi direzionali di Poste Italiane e SDA Express Courier su territorio nazionale. La gara é suddivisa in 2 lotti, durata in mesi: 36. Ente appaltante: Poste Italiane. Importo complessivo: 1.349.200 € Scadenza: 20/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: