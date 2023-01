10 Gennaio 2023

Affidamento in accordo quadro per la fornitura e posa in opera, manutenzione e gestione complessiva di colonnine di ricarica in concessione onerosa (progetto polis PNC colonnine 2023). Durata in mesi: 108 Appalto suddiviso in 8 lotti. Luogo principale di esecuzione: Comune di Roma. Ente appaltante: Poste Italiane. Importo complessivo: 70.000.000 € Scadenza: 20/2/2023 Bando – estratto (zip) […]

