30 Giugno 2022

Concessione gratuita per l’occupazione di suolo pubblico per la installazione, attivazione, gestione e manutenzione di n. 18 colonnine di ricarica per autoveicoli alimentati a energia elettrica da collocare nel territorio comunale di Ancona programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro “mobilattivancona” intervento b24-b26 potenziamento del servizio di ricarica elettrica. Durata in mesi: 120 […]

