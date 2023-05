25 Maggio 2023

Avviso di procedura negoziata finalizzato a conoscere e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per la progettazione definitiva, esecutiva e i lavori, per i lavori di installazione di impianti di ricarica per la mobilità nel porto di Savona. Importo: 452.079 € Scadenza: 12/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

