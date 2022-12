12 Dicembre 2022

Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione e gestione di colonnine di ricarica in punti strategici dell'Alto Adige. Ente appaltante: STA – Strutture Trasporto Alto Adige. Importo: n.d. Scadenza: 30/1/2023

