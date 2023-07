4 Luglio 2023

Fornitura e posa in opera di colonnine di ricarica elettrica relativo all’intervento denominato “Shifting to electric mobility”. Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina per conto del Comune di Massa Lubrense (NA). Importo: 391.475 € Scadenza: 18/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: