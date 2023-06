5 Giugno 2023

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su spazi pubblici. Comune di Montebello Vicentino (VI). Importo: n.d. Scadenza: 30/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

