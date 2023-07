27 Luglio 2023

La domanda mondiale di carbone non accenna a ridursi. Dopo essere salita al massimo di sempre nel 2022 a 8,3 miliardi di tonnellate (+3,3% sul 2021), si prevede che rimanga su questi livelli nel 2023 e 2024 trainata da Cina, India e sud-est asiatico. I cali in Europa e Usa non bastano a invertire la […]

